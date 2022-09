Rodrigo Caio visivelmente abatido após saber que opera novamente - Reprodução FlaTv

Publicado 26/09/2022 20:24

O zagueiro Rodrigo Caio já sabe quando passará pela nova artroscopia no joelho esquerdo. O procedimento será feito nesta terça-feira, no Hospital Copa Star, pelos médicos Luiz Antônio Vieira e Diogo Cals, os mesmos que fizeram a cirurgia no joelho de Bruno Henrique, em junho.

Fora dos gramados desde 10 de julho, quando machucou o joelho, Rodrigo Caio só retornará aos gramados em 2023, pois o prazo de recuperação, segundo o Flamengo, é de 6 a 8 semanas. Na ocasião, o zagueiro e o Departamento Médico do clube decidiram, em conjunto, por fazer um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia, mas a estratégia não deu certo, e o jogador terá que voltar para a mesa de operação.

Rodrigo Caio tem sofrido com problemas físicos desde 2020 e, desde então, tem rotina intensa de recuperação, mesmo com apenas 29 anos. O atual vínculo dele com o Flamengo vai até dezembro de 2023, e o futuro do atleta no clube dependerá do desempenho no próximo ano.

Tratado como ídolo por muitos torcedores, Rodrigo Caio foi peça fundamental em 2019, ano de glória para o Flamengo. Neste ano, o defensor viveu a melhor temporada na carreira (em números). Entrou em campo 60 vezes e teve atuações que fizeram ele ser convocado algumas vezes para a seleção brasileira.