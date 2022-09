Santiago Ocampos em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Santiago Ocampos em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/09/2022 19:56

No atual elenco profissional do Flamengo há três jogadores para a lateral direita: Rodinei, Matheuzinho e Varela. Mas, em 2023, a posição sofrerá alterações porque Rodinei não renovará o contrato e dará adeus ao clube e também há possibilidade de Matheuzinho ser vendido. Com isso, a categoria de base, mais uma vez, pode se tornar um "reforço caseiro".

Para a lateral direita, o Departamento de Futebol do profissional acompanha de perto o desempenho do paraguaio Santiago Ocampos, jogador de 20 anos (último ano de Sub-20) e com contrato com o Flamengo válido até 2024.

Na última quarta-feira, pela Copa do Brasil Sub-20, na vitória por 5 a 1 sobre o Aster Brasil, Santiago marcou um golaço de falta, lance que ganhou grande repercussão nas redes sociais (veja o vídeo abaixo) e fez com que muitos rubro-negros se perguntassem: 'Quem é esse jogador?".

Meu amigo, que GOLAÇO de falta o lateral direito Santiago do Sub-20 do Flamengo acaba de fazer!!! pic.twitter.com/43vLTexauq — João Holanda (@joaoholanda1000) September 28, 2022

Santiago Ocampos chegou ao Flamengo neste ano depois de passar pela categoria de base do Sportivo Luqueño, do Paraguai, Juventus, da Itália, e fazer parte do time profissional do Beitar Jerusalem, de Israel, equipe que defendeu em 19 jogos.

A contratação do paraguaio era um desejo antigo da equipe de "scout" do Flamengo que monitora jovens promessas no futebol sul-americano e foi concretizado neste ano. A certeza no sucesso do paraguaio era tão grande que o modelo de contratação foi diferente da adotada com outros estrangeiros.

Geralmente, o Fla traz um jogador estrangeiro para a base com contrato curto (ou de empréstimo com opção de compra) como teste para saber se o atleta dará certo ou irá se adaptar. No caso de Santiago, a diretoria, mesmo ciente que o lateral terá apenas um ano de Sub-20 (completa 21 anos em 2023), a diretoria, com o "ok" de Bruno Spindel, diretor executivo do profissional, firmou um vínculo de três temporadas.

A aposta deu certo, e o jogador já disputou neste ano 23 jogos, sendo destaque na maioria das partidas e uma projeção muito grande para 2023. A ideia do Flamengo é usar Santiago Ocampos no Campeonato Carioca de 2023 e dar rodagem ao garoto paraguaio.

RÁPIDA ADAPTAÇÃO

Santiago Ocampos além de ser uma joia paraguaia, tem buscado se adaptar de maneira rápida ao futebol brasileiro e aos costumes cariocas. Quando não está treinando no Ninho do Urubu, o lateral aproveita as horas em que não está no CT para estudar esquemas táticos e estilo de jogo para aperfeiçoar o talento e alcançar voos ainda mais altos no Flamengo.