Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Dorival JúniorGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 28/09/2022 17:46

Com dez desfalques, o técnico Dorival Junior precisou quebrar a cabeça para montar o time titular do Flamengo que vai a campo nesta quarta-feira para pegar o Fortaleza, no Castelão, às 19h, pela 28ª rodada do Brasileirão. Os selecionáveis Arrascaeta, Varela, Everton Ribeiro, Pedro, Pulgar e Vidal, os lesionados Rodrigo Caio e Bruno Henrique e os suspensos Marinho e Cebolinha estão fora do duelo.

Com 45 pontos e na quarta colocação, o Flamengo, que viu a chance de conquistar o título do Brasileirão minguar, quer vencer para continuar na busca do Palmeiras.