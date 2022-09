Fernando Diniz, técnico do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 27/09/2022 15:21

O técnico Fernando Diniz pode promover duas surpresas no time titular para pegar o jogo do Fluminense contra o Juventude, nesta quarta-feira, às 20h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, sem David Braz e Manoel, suspensos, optou por deixar David Duarte no time reserva e colocou Felipe Melo improvisado na zaga. Na lateral esquerda, Fernando Diniz colocou Cris Silva na vaga do suspenso Caio Paulista.

