Pulgar se machucou durante jogo pela seleção chilenaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/09/2022 22:46 | Atualizado 29/09/2022 22:47

O que o Flamengo temia aconteceu: lesão de jogador convocado para representar a respectiva seleção na Data Fifa. O clube divulgou que Erick Pulgar se apresentou ao clube com uma lesão no tornozelo esquerdo, uma entorse, sofrida no jogo da seleção chilena contra o Marrocos.

Como de costume, o comunicado do Fla não divulgou gravidade da contusão e nem prazo de retorno. No caso de Pulgar, o período e que o jogador ficrá lobge dos gramados não foi informado por um outro motivo. Como o volante acabou de chegar ao clube e essa é a primeira lesão do atleta que o Departamento Médico irá tratar, os profissionais envolvidos no processo vão aguardar para analisar e fazer uma análise de como o chileno reage ao tratamento.

Segundo apurou a reportagem, a entorse sofrida por Pulgar não foi considerada "grave". O entendimento é que foi um problema "leve a moderado" e os primeiros dez dias de tratamento no Ninho do Urubu serão cruciais para o Departamento Médico ter uma noção do tamanho do problema sofrido pelo chileno. Então, em cima das apurações feitas pela Coluna do Venê, o volante desfalcará o Fla por, pelo menos, dez dias, ficando fora dos jogos contra Bragantino e Internacional, no sábado e na quarta, respectivamente.

Pulgar chegou no meio desse ano Flamengo e tem apenas quatro jogos com a camisa rubro-negra. Reserva no time de Dorival Junior, Erick, como quer ser chamado no Fla, ainda está em processo de adaptação ao futebol brasileiro e também busca a melhor forma física no time carioca.