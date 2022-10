Fabricio Bruno em ação pelo Flamengo - Nayra Halm / assessoria Fabricio Bruno

Publicado 30/09/2022 20:24

Com mais de 80 jogos na carreira pelo Red Bull Bragantino, Fabrício Bruno foi por muito tempo um dos jogadores mais regulares da equipe e um dos responsáveis por levar o time paulista à final inédita da Sul-Americana 2021, com dois gols marcados e a liderança em cortes por partida (6.8). Anunciado pelo Flamengo em fevereiro deste ano, vem sendo uma das contratações mais elogiadas na temporada pelos torcedores, com 19 jogos realizados, sendo 15 vitórias e marcando dois gols.

Pelo Brasileirão, o zagueiro soma cinco triunfos e apenas uma derrota, além dos dois gols que o elegeram o melhor jogador do campeonato no mês de agosto pelo "SofaScore". Entre todos os jogadores do Rubro-Negro, Fabrício Bruno é o líder em média de bolas longas certas (4.5), vice-líder em cortes por partida (4.7) e passes precisos (49.0). O camisa 15 ainda vive sua maior sequência de vitórias na temporada, são nove jogos consecutivos com 100% de aproveitamento, sendo utilizado pela última vez na classificação do Flamengo à final da Libertadores, contra o Vélez Sarsfield.



Do banco de reservas, viu a equipe ser derrotada em dois dos três jogos que não atuou, com cinco gols sofridos nos últimos confrontos da Série A. Neste sábado, ele será titular na vaga de David Luiz, que será poupado, e terá a chance de fazer valer a (impetuosa) lei do ex contra o Red Bull Bragantino, às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.