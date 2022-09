Mateusão em ação contra o Fortaleza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/09/2022 16:32

O Flamengo não venceu o Fortaleza na última quarta-feira, é bem verdade, mas a partida serviu para Mateusão, atacante destaque do Sub-20 tratado como joia no clube e que substituiu Pedro no time titular, bater o recorde de velocidade do elenco rubro-negro na temporada.

Segundo informações obtidas pela Coluna do Venê com fontes do Flamengo, Mateusão, em um lance que precisou correr para ajudar na marcação defensiva, atingiu a marca de 38,7 km/h, se tornando o líder do time neste quesito em sua primeira oportunidade como titular com o técnico Dorival Junior e ficando apenas 70 minutos em campo.

A equipe responsável pelo levantamento dos números dos jogadores nas partidas, que são controlados e observados através de um equipamento eletrônico (o famoso GPS), passou os dados para a comissão técnica de Dorival Junior, que gostou do que viu de Mateusão.

O feito de Mateusão mostra que o jovem centroavante não é daqueles centroavantes que atuam apenas dentro da área, esperando por uma bola. Pelo contrário, o atacante de 18 anos costuma ajudar na marcação e mostra velocidade nas jogadas, apesar da estatura (1,85m), como pede o futebol moderno.

Dorival Junior tem gostado de Mateusão nos treinamentos e tem dado uma atenção especial ao centroavante. Tanto é que, mesmo com Pedro de volta da seleção brasileira, o treinador pretende relacionar o jovem para o duelo do Flamengo com o Bragantino, que acontece neste sábado, às 19h, no Maracanã.

O jogo contra o Fortaleza foi a terceira partida de Mateusão pelo time profissional. A primeira foi em janeiro, no empate em 0 a 0 com o Volta Redonda, pelo Carioca, quando foi titular na ausência dos principais jogadores do Flamengo. A segunda foi no último dia 11, quando entrou no segundo tempo e ficou 11 minutos em campo no empate em 1 a 1 com o Goiás.