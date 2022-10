Ayrton Lucas - Gilvan de Souza/Flamengo

Ayrton LucasGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/10/2022 19:18

Anunciado pelo Flamengo no dia 31 de março, Ayrton Lucas estreou um mês depois, pois ainda se recuperava de grave lesão sofrida no pé quando ainda atuava pelo Spartak Moscou, da Rússia. A primeira vez do lateral-esquerdo foi no dia primeiro de maio, na vitória por 2 a 1 diante do Altos-PI, na Copa do Brasil.

Pouco mais de cinco meses depois da estreia, o Potiguar já apresenta no Flamengo os melhores números de sua carreira em uma única temporada. São quatro assistências e dois gols marcados em 32 partidas, sendo 23 como titular. A segunda temporada com mais participações em gols de Ayrton Lucas foi a de 2020/21 pelo Spartak, quando balançou a rede três vezes e deu assistências em 29 jogos.

Além das participações diretas em gol, o lateral-esquerdo aparece nas primeiras posições em diversas estáticas dentro do elenco do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É o terceiro em desarmes (1.9), o quarto em cortes (1.5), o quinto em interceptações (0.8) e em dribles (1.2), e o oitavo melhor em bolas longas (1.3) e passes decisivos por jogo (0.8).

As boas atuações renderam elogios tanto do concorrente a posição, Filipe Luís, quanto do comandante Dorival Júnior. Após a vitória do Flamengo diante do São Paulo pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o titular falou sobre a concorrência com Ayrton.

"Tem um cara que está concorrendo pela vaga que está me dando trabalho e vindo forte. Isso não é ser poupado, tem outro jogador merecendo jogar. A concorrência faz com que os dois cresçam. A gente vê ele fazendo grandes atuações e isso exige o meu melhor"

Já o treinador exaltou a evolução do lateral após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, pela 23º rodada do Campeonato Brasileiro.

"É nítida a evolução, o Ayrton é um jogador muito importante para nós. Vejo os dois como titulares (Ayrton e Filipe Luís). A prova disso é que hoje colocamos uma equipe que deu resposta jogando no Allianz Parque, jogando bem, saindo na frente, tendo naturalmente algumas dificuldades, mas fazendo um jogo equilibrado", disse Dorival em entrevista coletiva.

E se os números gerais de Ayrton Lucas já são bons, ficam ainda melhores com o recorte após a chegada de Dorival. Dentre os atletas do Flamengo no Brasileirão é o:

Ayrton Lucas (25 anos) entre os jogadores do Flamengo no Brasileirão desde a chegada de Dorival Júnior (17 jogos):



1º em duelos ganhos (96)

1º em bolas recuperadas (87)

1º em passes verticais (268)

2º em desarmes (33)

2º em dribles certos (26)

3º em assistências (3)





— Sofascore Brazil (@SofascoreBR) October 4, 2022

Contratado via empréstimo junto ao Spartak Moscou até dezembro deste ano, o Flamengo já demonstrou interesse em contar com o atleta em definitivo e deve negociar com o clube russo uma cláusula para a compra, já que a meta pré-estabelecida para ativar a cláusula de obrigação de compra por 9 milhões de euros não será atingida.