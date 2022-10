Dorival Júnior - Marcelo Cortes/Flamengo

Dorival JúniorMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/10/2022 13:51

O elenco do Flamengo finaliza sua preparação para o duelo com o Internacional, que será disputado nesta quarta-feira (05), às 21h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior não poderá contar apenas com os lesionados Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Em compensação, terá o retorno de João Gomes, Matheuzinho e Léo Pereira, que estavam suspensos contra o Bragantino.

Para enfrentar o Colorado, Dorival utilizará o "time das copas". A única dúvida seria a respeito do meia Arrascaeta, que foi poupado do treino desta terça-feira (04). Porém, o uruguaio não preocupa, e será titular no confronto.

Com isto, a equipe do Flamengo deve ir a campo com: Santos, Rodinei, Léo Pereira, David Luiz e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Com 48 pontos, o Flamengo começa a 30ª rodada na quinta colocação. Caso não vença o Bragantino, o Rubro-Negro pode perder uma posição, pois o Athletico, que pega o Fortaleza, pode ultrapassar o Fla se conquistar os três pontos.