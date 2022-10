Coluna do Venê

Mateusão atinge 38,7km/h e bate recorde de velocidade máxima do elenco do Flamengo na temporada

Marca foi atingida no duelo do Rubro-Negro com o Fortaleza na última quarta-feira, pelo Brasileirão, quando o atacante de 18 anos, destaque do Sub-20 e tratado como joia no clube, substituiu o titular Pedro

Publicado há 4 dias