André Luiz em ação pelo Flamengo - Paula Reis/Flamengo

Publicado 05/10/2022 16:22

O Flamengo está perto de emprestar mais um jogador para o Red Bull Bragantino. O Massa-bruta realizou, nesta semana, uma proposta oficial ao Rubro-Negro para ter o atacante André Luiz, destaque do Sub-20 da equipe carioca.

Segundo apurou a reportagem, o interesse do Red Bull Bragantino é por empréstimo, com opção de compra, e André Luiz, inicialmente, faria parte do time Sub-23 do clube paulista. O Flamengo vê com bons olhos uma saída do jogador, que está se destacando pelo Sub-20, mas terá que ser promovido ao profissional a partir de 2023, pois baterá a idade (completará 21 anos).

Em setembro, o Estoril, de Portugal, também realizou uma oferta ao Flamengo de empréstimo por André Luiz (contrato válido de setembro de 2022 a junho de 2023), com opção de compra de 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais, em duas parcelas (1 milhão de euros em setembro de 2023 e 1 milhão de euros em setembro de 2024). Além disso, os portugueses ainda deixaram 30% com o Fla para uma futura venda.

O Rubro-Negro até topou a proposta, mas o Estoril não conseguiu chegar a um acordo com os representantes de André Luiz. Um dos motivos foi que o Red Bull Bragantino já estava conversando com os empresários do atacante e demonstrando interesse, mas ainda não havia colocado no papel o interesse.

Agora, o Massa-bruta oficializou e quer ter André a partir de janeiro para iniciar os trabalhos no clube para 2023.

André tem 20 anos e chegou ao Flamengo em 2020, após se destacar pelo América-RJ. Em 2021, ele ganhou notoriedade ao marcar 12 gols e dar quatro assistências em 36 jogos pelo Sub-20. Neste ano, são quatro bolas na rede em 30 partidas. Pelo profissional ele já disputou três confrontos. O seu contrato vai até dezembro de 2024.