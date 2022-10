Pulgar - Marcelo Cortes / Flamengo

PulgarMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/10/2022 18:56

O Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira, após o empate em 0 a 0 com o Internacional, e iniciou a preparação para pegar o Cuiabá, no sábado, fora de casa, às 19h, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na atividade, o chileno Erick Pulgar foi ausência, não treinou com o grupo e não voltará a ficar à disposição no final de semana.

O volante está em processo de recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo, lesão que sofreu na Data Fifa, quando jogou pela seleção chilena. As avaliações feitas pelo Departamento Médico do Flamengo é que a contusão não foi grave, mas como foi a primeira vez que Pulgar passava por uma recuperação no clube, os profissionais do DM iriam aguardar para ver como o atleta iria reagir aos processos.

Além de Pulgar contra o Cuiabá, Dorival Junior não terá à disposição Gabigol e Thiago Maia, suspensos, e Rodrigo Caio e Bruno Henrique, lesionados.

O planejamento do Flamengo prevê um time reserva contra o Cuiabá, pois na quarta-feira, dia 12, o Rubro-Negro encara o Corinthians pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Com isso, Diego Ribas pode novamente ganhar uma vaga entre os titulares.