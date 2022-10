Diego Alves - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 10/10/2022 17:19

No Flamengo, Diego Alves é referência, ídolo e um dos líderes do elenco, mas perdeu espaço na equipe e não disputa uma partida há quase quatro meses. O último jogo do camisa 1 foi no dia 22 de junho, quando o Rubro-Negro perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1. De lá para cá, o goleiro de 37 anos, que sofreu com pubalgia recentemente viu Santos, contratado junto ao Athletico-PR, assumir a titularidade.

Em entrevista ao posdcast da Conmebol Libertadores, Diego Alves falou sobre a passagem de bastão para Santos assumir a titularidade e, em tom de despedida, falou sobre a importância que está tendo fora das quatro linhas.

"Chega o momento. Não somos eternos e temos o nosso prazo de validade no clube. Até mesmo o contrato chega, a idade chega. Eu fico muito feliz do Santos estar vivendo esse momento. Eu vivi esse momento jogando dentro do campo. E hoje ajudo da maneira que posso. Estamos aqui para ajudar o clube, o Flamengo, Esse é o propósito nosso. Ninguém nunca atrapalhou, nunca fez nada para que o clube desse passo para trás e sempre passo na frente. Acho que foi um acerto muito grande o Santos poder fazer parte hoje do grupo. Fico feliz e verdade. É o presente e o futuro. Hugo, Matheus... estamos aqui para ajudar e fazer com que eles olhem pra gente e falam que podemos ser referência", disse Diego Alves.



Diego Alves tem apenas seis jogos disputados em 2022 e vive os últimos dias de Flamengo. O contrato do goleiro vai até dezembro, e a diretoria e o jogador não irão renovar o compromisso. Atualmente, o experiente arqueiro é a terceira opção no time, ficando atrás de Santos e Hugo Souza.

No Flamengo desde 2017, Diego Alves possui 214 jogos pelo Rubro-Negro e coleciona títulos importantes, como Brasileirão 2019, Brasileirão 2020, Libertadores 2019, Recopa e Supercopa do Brasil.