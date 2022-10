Raniel - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 08/10/2022 14:16

O Vasco terá, ao menos, uma mudança no time titular para pegar o Novorizontino neste sábado, às 18h30, em São Januário, em duelo válido pela 34ª rodada da Série B. Em baixa com a torcida, Raniel vai ficar no banco de reservas.

Segundo apurou a reportagem, o técnico Jorginho mandará o seguinte trio de ataque: Marlon Gomes, Figueiredo e Eguinaldo (que será o centroavante). A mudança vem depois de duas partidas seguidas de Raniel sendo um dos piores em campo. Yuri, suspenso no último jogo, retorna na vaga de Zé Santos. Alex Teixeira, suspenso, está fora.

Desta forma, o Vasco deve ir a campo da seguinte maneira: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Boza, Conceição, Edimar, Yuri, Andrey, Marlon, Nene, Eguinaldo e Figueiredo.