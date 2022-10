Vidal - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 07/10/2022 16:34 | Atualizado 07/10/2022 16:35

O Flamengo terá um time com dez jogadores considerados reservas, apenas um titular e "técnico suplente" para pegar o Cuiabá neste sábado, às 19h, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Brasileirão. Para poder focar nas finais da Copa do Brasil, os dez atletas que começaram contra o Internacional, na quarta-feira, não viajam com a delegação e ficaram no Rio, com Dorival, para treinar no Ninho do Urubu tanto sábado quanto domingo.

Por conta disso, Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival, comandará o time que vai a campo. E, segundo apuração da Coluna do Venê, a equipe que vai a campo é: Santos, Varela, Pablo, Fabrício Bruno, Ayrton, Diego, Vidal, Victor Hugo, Marinho, Cebolinha e Mateusão.

Diego Ribas, mesmo sendo muito criticado por torcedores nas redes sociais, voltará a ter uma oportunidade no time titular. Varela também inicia e Matheuzinho, reserva imediato de Rodinei, fica no banco.