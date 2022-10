Marinho - Arte Marinho

MarinhoArte Marinho

Publicado 11/10/2022 17:41

No início desta semana, Marinho entrou de vez para o mundo tecnológico com o lançamento de sua primeira coleção de "NFTs Bing King Lion", que possui mais de 7.000 peças exclusivas desenhadas pelo artista Leon Mattos, e foi o primeiro jogador do Flamengo a iniciar na trajetória digital. Os "cards" geram combinações ilimitadas de imagens, com acessórios e itens que lembram o leão. A distribuição terá pré-venda iniciada no próximo dia 15, com valores computados em "ether", uma criptomoeda da rede Ethereum, a segunda mais popular do mundo.

Cada vez mais inserido na evolução da tecnologia, o atacante falou sobre a primeira experiência:

“Estou lançando minha primeira coleção de NFT´s, em parceria com a Drup Day Club. Vamos trazer muitas recompensas para os colecionadores. Para mais novidades, sigam e acompanhem nas redes sociais da Big King Lion!", disse Marinho através da sua assessoria pessoal.

Lançando tendência fora de campo, dentro das quatro linhas Marinho está cada vez melhor no Flamengo. Inclusive, no último final de semana, o atacante marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, pela 31ª rodada do Brasileirão, e foi escolhido por muitos como o melhor da partida na Arena Pantanal.

Em sua primeira temporada pelo Flamengo, Marinho é finalista da Copa do Brasil e do Brasileirão, com 10 participações em gols no ano.