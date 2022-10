Rafael em ação contra o São Paulo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/10/2022 20:04 | Atualizado 12/10/2022 20:05

Dos males, o menor...

Exames realizados pelo Departamento Médico do Botafogo constataram "apenas" um edema muscular em Rafael, e o lateral-direito será preparado para voltar ao time contra o Fluminense, no dia 23 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que o camisa 7 treine no campo ainda nesta semana, mas, como perdeu a maioria das atividades, desfalca o Alvinegro neste final de semana, contra o Internacional.

Rafael deixou o jogo contra o São Paulo, no domingo, após sentir dores musculares, em um lance de contra-ataque do Tricolor paulista. Na hora em que levou a mão à posterior da coxa, ele pediu para ser substituído. Por ser um jogador que vem sofrendo com problemas físicos (choques), a comissão técnica ficou aflita, mas, ao menos, não foi nada grave dessa vez.