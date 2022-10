Ônibus com torcedores do Flamengo foi apedrejado por corinthianos - Conteúdo enviado por torcedor

Ônibus com torcedores do Flamengo foi apedrejado por corinthianosConteúdo enviado por torcedor

Publicado 12/10/2022 19:49

O clima ficou pesado horas antes de a bola rolar para Corinthians x Flamengo, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Um ônibus que transportava torcedores do Fla sofreu ataque de corinthians, foi apedrejado e teve janelas quebradas pelos objetos. Segundo relatos de pessoas que estavam no transporte, em contato com a Coluna do Venê, ninguém se feriu.

Veja abaixo o vídeo de dentro do ônibus após o ataque dos corinthianos:

Vídeo de dentro do ônibus para mostrar o estrago que as pedras arremessadas por corinthianos fizeram no veículo que transportava parte da torcida do Flamengo à Neo Química Arena. pic.twitter.com/9stmtQLMBe — Venê Casagrande (@venecasagrande) October 12, 2022

A bola rola às 21h45, horário de Brasília, e as escalações serão divulgadas por Corinthians e Flamengo uma hora antes de a bola rolar.