João Gomes - Marcelo Cortes/Flamengo

João GomesMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/10/2022 15:48

O Flamengo encara o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Neo Química, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E, no meio das mais de 40 mil pessoas que marcarão presença no estádio, estarão funcionários do Bayer Leverkusen, da Alemanha, para assistir à partida, que terá muitos jovens destaques do futebol brasileiro.

Um dos jogadores que será obersavado pelos 'scouts' do Bayer é João Gomes, volante do Flamengo. Essa não será a primeira vez que o rubro-negro será observado de perto pelos funcionários alemães. No início do ano, quando os mesmos vieram ao Brasil olhar outro jovem do Fla (Matheus França), eles gostaram do João Gomes.

Agora, uma possível negociação pela contratação de João Gomes só irá acontecer se o volante mudar de empresário. Segundo apurou a reportagem, a relação de Carlos Leite, agente do jogador do Flamengo, com o Bayer Leverkusen é péssima, e o time alemão só abiria conversas se fosse com outro representante.

Ou seja, a única possibilidade de contratação seria João Gomes mudar de empresário, algo pouco provável, pois o jogador tem uma relação muito próxima com Carlos Leite, seu empresário há cerca de dez anos.

Recentemente, o Flamengo, ciente que o assédio em João Gomes seria cada vez maior, renovou o seu vínculo e deu um aumento salarial ao jovem volante, que passou a receber R$ 250 mil por mês (antes era R$ 50 mil).