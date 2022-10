Pulgar - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/10/2022 21:23

O Flamengo vai com time reserva para o jogo do próximo sábado, contra o Atlético-MG, no Maracanã, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro, mas o técnico Dorival Junior ainda não poderá contar com Erick Pulgar. O chileno ainda está em processo de recuperação da entorse no tornozelo esquerdo, em fase de transição, e, por isso, foi vetado para este duelo com o Galo.

Pulgar se machucou durante a Data Fifa, quando jogou pela seleção chilena contra o Marrocos, no dia 23 de setembro, e ficou 45 minutos. Quatro dias depois, o volante ficou no banco no duelo do Chile com o Catar e não entrou em campo. Ao se reapresentar ao Flamengo, o Departamento Médico emitiu um comunicado para informar a contusão.

Desde que chegou ao Flamengo, no começo do ano, Pulgar entrou em campo apenas quatro vezes, somando "só" 130 minutos.

Além de Pulgar, Diego Ribas, suspenso, Bruno Henrique e Rodrigo Caio, lesionados, também desfalcam o Flamengo contra o Atlético-MG.