Publicado 20/10/2022 22:53

A nove dias da grande final da Libertadores, contra o Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador, o técnico Dorival Junior vai descansar os principais jogadores (os titulares) para os dois duelos pelo Brasileirão (contra América-MG e Santos) que antecedem o confronto com o Furacão. Por isso, o treinador vai recorrer à categoria de base do Flamengo.

Segundo apurou a reportagem, Matheus Gonçalves, que já havia sido convocado por Dorival Junior, voltará a ser relacionado para um jogo do profissional, que será neste sábado, contra o América-MG, às 19h, em Minas Gerais.

Matheus Gonçalves vai treinar com o elenco profissional nesta sexta, à tarde, e depois embarca com a delegação para Belo Horizonte. Outros jovens do Sub-20, como Werton, Petterson, Ryan Luka e Wesley, também devem fazer parte da lista de relacionados contra o Coelho.