Navarro e Carlos Costa (à direita) no dia que embarcaram para assinar com o PalmeirasVenê Casagrande

Publicado 14/10/2022 20:26 | Atualizado 14/10/2022 20:31

A saída de Rafael Navarro do Botafogo ainda dói no coração de alguns dirigentes alvinegros. Pelo menos foi o que transpareceu o atual presidente do clube, Durcesio Mello, em recente entrevista ao jornalista Thiago Franklin. Na conversa, ao ser perguntado do atacante, que não chegou a um acordo por uma renovação de contrato e foi para o Palmeiras, o mandatário disse:

"Oferecemos o mesmo que ganha no Palmeiras. Luva e salário de R$ 300 mil. Era para esse ano, com cláusula de reajuste depois de seis meses. Não quis. Está aí, a carreira pode até acabar."

A declaração de Durcesio não agradou a Rafael Navarro tão pouco ao seu representante, Carlos Costa, quem, inclusive, negociou com o Botafogo uma possível extensão do compromisso do atacante em 2021.

Depois de algumas tentativas, o agente do atleta do Palmeiras topou falar sobre a declaração do presidente do Botafogo e, pela primeira vez, abordou o assunto da não renovação de Navarro com o time carioca.

Carlos Costa e Navarro, após atacante ser eleito melhor em campo em um jogo da Libertadores Instagram Rafael Navarro Veja abaixo a entrevista da Coluna do Venê com Carlos Costa, empresário de Rafael Navarro: "É lamentável o senhor Durcesio agredir um jovem de 22 anos, disseminar ódio e confundir a torcida do Botafogo."

O que achou de Durcesio dizer que a carreira de Navarro pode 'até acabar'?



"Quanto à declaração do Durcesio de que a carreira pode até acabar é mais uma prova de desconhecimento do futebol e ataque de ódio. Triste demais escutar isso de um Presidente de clube do tamanho do Botafogo. Quem não é titular atualmente a carreira pode acabar? Wesley, Merentiel, Flaco, Breno Lopes, Atuesta, Gabriel Menino … e quem não é titular do Botafogo está fadado ao fim de carreira? Esse tipo de declaração faz mal ao futebol que ja não tolera mais preconceito e ódio. Há casos recente de ataque verbal e físico de torcida para com atletas e essa declaração até onde impulsiona isso? Merece advertência, punição ou no mínimo ser analisada pela CBF. Não me recordo se há regulamento para esse tipo de atitude mas até quando disseminar ódio será permitido no futebol?!"

"Ataca um jovem humilde que vence na vida através do futebol, luta diariamente para construir uma carreira vencedora, que foi campeão no Sub-20 do Botafogo e no profissional, onde todos nós temos muito carinho e respeito pelo Botafogo. Toda sua família é Botafoguense, minha sobrinha neta de 7 anos levei no jogo do Botafogo pq diz que é Botafogo por causa do Navarro. Navarro era um dos primeiro a chegar no clube e um dos últimos a sair, não saia de casa, sempre foi focado, menino família, e tá realizando seus sonhos, sabia onde estava, sabe onde está e sabe onde quer chegar. Sabe o que é preciso para uma grande carreira e um excelente pós carreira, sabe que tem uma longa jornada de aprendizado dentro e fora de campo. Humilde e do bem. Um grande homem e profissional que dá orgulho a todos a sua volta. Não merece mesmo esse ataque do Durcesio, ataque este que não é da torcida do Botafogo. Durcesio não conhece o Navarro e não sabe nada do que ele precisou superar para chegar até aqui. A melhor coisa nesse momento que o Durcesio pode fazer é deixar o Jhon Textor trabalhar, Textor que por sinal tem nosso respeito e admiração não pelo empreendedorismo mas principalmente pela visão humana e busca social e será um prazer um dia trabalharmos juntos."

Navarro comentou algo com você sobre a declaração de Durcesio?

Carlos Costa, à esquerda, ao lado de Navarro nos tempos de Botafogo Instagram Navarro Você não acha que pode ser ingratidão por parte de Durcesio, pois Navarro ajudou demais o Botafogo em 2021? "Durcesio agride a torcida do Botafogo. Mas entendo que o Botafogo é maior do que tudo isso. Navarro tem muito carinho e respeito pelo Botafogo e dos botafoguenses e ele carrega isso com muita alegria e honra em sua carreira."

"Nada disso tira os méritos do Navarro e daquele grupo fantástico campeão, que de um grupo desacreditado foi campeão. Navarro foi um dos desacreditados, onde tiveram uma proposta e subestimaram o valor dele e foi até compreensível a escolha feita naquele momento em função do momento que o clube vivia e seguimos por um propósito de ser campeão, melhor em assistências e artilharia e o resultado foi fantástico."

Você pode falar detalhes da negociação pela renovação de Navarro com o Botafogo?

"Quanto as negociações tudo se desenhava realmente para a Europa, Rússia era o mais provável (atualmente em guerra), Turquia, Portugal, Espanha, até Inglaterra segunda divisão houve interesse porém a pontuação para jogar na Inglaterra não permitiu em função da série B agregar pouco na pontuação. Estados Unidos - MLS também formalizaram proposta juntamente com Emirados Árabes e Brasil, no Brasil a procura foi dos top 5 naquele momento, a procura foi enorme e todas as propostas apresentada e analisada com muito carinho e respeito a todos."

O que acha de quem acusa Navarro de mercenário por ter escolhido o Palmeiras e não permanecer no Botafogo?

"A decisão pelo Palmeiras não precisa de justificativa, o clube atravessa um de seus melhores momentos na história, o projeto foi convincente enquanto que o Botafogo passava por um momento de incertezas. A decisão precisou ser tomada naquele momento, mas não foi o que o Durcesio falou, Ele sentou uma vez conosco e família e foi bem antes de dezembro onde tomamos nossa decisão, é uma logica, como iriam propor algo distante daquele momento que o clube atravessava? Não se falava em SAF e nem podia, não existia, o Botafogo é gigante mas vinha de um momento delicado mas que o título da série B ajudou para um novo Botafogo e isso é motivo de felicidade pois o trabalho do grupo campeão rendeu frutos e a torcida por esse clube sempre existirá. Não será o Durcesio que vai tirar isso de nós."

Para finalizar... quer deixar um recado para os torcedores do Botafogo?

"Botafoguenses, o que Navarro e aquele grupo viveram foi mágico, único, campeão e que tá na vida desses atletas e na história da torcida. Ninguém acreditava que era possível mas aquele grupo trouxe o Botafogo de volta para a série A. Aqui somos da paz e nos colocamos abertos para selar a Paz que Durcesio não está carregando. Para nós, Botafogo sempre será orgulho e honra pela tradição e pelo que Navarro viveu lá."