Santiago Ocampos em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza

Santiago Ocampos em ação pelo FlamengoGilvan de Souza

Publicado 18/10/2022 18:58 | Atualizado 18/10/2022 18:59

A bruxa está à solta no Ninho do Urubu...

Depois de Rodrigo Caio e Bruno Henrique, no time profissional, e Daniel Cabral, do Sub-20, passarem por cirurgias no joelho em um passado (super) recente, mais um atleta do Flamengo passará por cirurgia no local. Trata-se de Santiago Ocampos, lateral-direito paraguaio titular do SUb-20 e que vivia a expectativa de atuar pelo profissional em 2023, ano que bate a idade e obrigatoriamente será promovido ao elenco principal.

A contusão aconteceu no jogo da última segunda-feira, contra o Fluminense-PI, pela Copa do Brasil Sub-20. Em uma disputa de bola, Santiago Ocampos acabou machucando o joelho direito e, segundo apurou a reportagem, exames constatam lesão grave de ligamento cruzado. Ou seja, a operação ocorrerá nos próximos dias, e o atleta não entra mais em campo nesta temporada.

Santiago Ocampos não tem prazo de retorno estabelecido, mas contusões como essa costumam fazer com que o atleta fique, ao menos, seis meses longe dos gramados. O paraguaio estava se destacando pelo Sub-20 e era cotado para jogar o Carioca 2023 pelo profissional, quando a diretoria do Fla usará jovens atletas.