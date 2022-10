Otávio está na mira de clube dos Estados Unidos - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 21/10/2022 15:32

Rio - Cria da base do Flamengo, o zagueiro Otávio está na mira do Inter Miami, dos Estados Unidos. O clube da MLS, inclusive, já enviou uma proposta de empréstimo ao Rubro-Negro, que avalia a situação. A oferta é de empréstimo gratuito, com opção de compra de 500 dólares, (cerca de R$ 2 milhões, na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos.

Otávio chegou a ser emprestado pelo Flamengo para o Sampaio Corrêa, neste ano. No entanto, o defensor disputou apenas uma partida pelo clube do Maranhão. O zagueiro também esteve na mira da Chapecoense e de clubes do exterior, mas as negociações acabaram não avançando.

Pelo Rubro-Negro, Otávio disputou apenas um jogo pela equipe profissional. Em 2020, o duelo com o Palmeiras foi marcado pelo grande número de jogadores do sub-20, por conta do surto de Covid-19 no elenco do Flamengo. Na ocasião, o jovem disputou os 90 minutos da partida, atuando ao lado de Natan, que atualmente defende o Red Bull Bragantino.