Arrascaeta, emocionado, abraça Pulgar após título da Copa do BrasilGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/10/2022 22:31

Com pubalgia e na base do sacrifício, Arrascaeta está fora do jogo do Flamengo contra o América-MG, neste sábado, e diante do Santos, na terça-feira, ambos pelo Brasileirão, para ser poupado para a final a da Libertadores, no próximo final de semana, contra o Athletico-PR. Inclusive, o uruguaio, por conta do problema físico, não completa 90 minutos em campo pelo Rubro-Negro há quase dois meses.

A última vez que Arrascaeta ficou até o apito final foi no dia 24 de agosto, quando o Flamengo venceu o São Paulo, por 3 a 1, pela Copa do Brasil. De lá para cá, o uruguaio disputou dez partidas, sendo duas entrando no segundo tempo e oito saindo antes que acabasse o jogo.

Relembre abaixo os duelos:

28 de agosto: Botafogo 0x1 Flamengo: reserva, entrou no segundo tempo e ficou 15 minutos em campo.

31 de agosto: Vélez 0x4 Flamengo: titular e substituído aos 34 minutos do segundo tempo.

07 de setembro: Flamengo 2x1 Vélez: titular e saiu aos 39 minutos do segundo tempo.

11 de setembro: Goiás 1x1 Flamengo: reserva, entrou no segundo tempo e ficou 26 minutos em campo.

14 de setembro: Flamengo 1x0 São Paulo: titular e saiu aos 39 do segundo tempo.

18 de setembro: Flamengo 1x2 Fluminense: titular e saiu aos 27 do segundo tempo.

01 de outubro: Flamengo 4x1 Red Bull Bragantino: titular e saiu aos 33 do segundo tempo.

05 de outubro: Flamengo 0x0 Internacional: titular e saiu aos 15 do segundo tempo.

12 de outubro: Corinthians 0x0 Flamengo: titular e saiu aos 38 do segundo tempo.

19 de outubro: Flamengo 1x1 Corinthians: titular e saiu aos 34 do segundo tempo.

As condições físicas de Arrascaeta se tornaram assunto desde que Dorival Junior confirmou, em uma coletiva de imprensa, após ser questionado por ter tirado o craque de um jogo, que o uruguaio estaria fazendo um trabalho especial com a comissão técnica para minimizar as dores no púbis, o que preocupa não só o Flamengo, mas também a seleção uruguaia, já que o atleta rubro-negro estará na Copa do Mundo, em novembro.

Inclusive, pelo Uruguai, Arrascaeta disputou dois amistosos em setembro, na Data Fifa. Nos dois jogos, contra Irã e Canadá, o meia iniciou no banco de reservas e foi acionado no segundo tempo. A seleção celeste, ciente do problema de pubalgia do atleta rubro-negro, ficou em contato constante com o Departamento Médico do Fla para manter o jogador na melhor forma física possível.

Para o dia 29 de outubro, na grande final da Libertadores, a ideia da comissão técnica é tentar fazer com que o jogador aguente os 90 minutos (dependendo das circunstâncias), como aconteceu na decisão da Copa do Brasil, na última quarta-feira, mas o uruguaio, com dores no local, precisou ser substituído.

Vale ressaltar que 2022 já é a temporada com o maior número de jogos para Arrascaeta desde quando começou no futebol profissional. Ao todo, já são 54. Pelo Flamengo, em 2019 foram 52 jogos, em 2020 50 partidas e em 2021 "apenas" 35 confrontos.