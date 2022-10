Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/10/2022 10:37

Rio - Após 135 dias, o goleiro Hugo Souza voltará a ser titular na equipe do Flamengo. Com a decisão de poupar Santos, que disputou 32 jogos consecutivos, o técnico Dorival Júnior colocou um voto de confiança no cria da base do clube, que defenderá a meta no duelo com o América-MG, neste sábado (22).

Com Hugo Souza na equipe titular, Diego Alves e Matheus Cunha serão as opções da posição no banco de reservas. O provável time para enfrentar o Coelho é: Hugo Souza, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego Ribas, Victor Hugo e Matheus França; Marinho e Everton Cebolinha.

Flamengo e América-MG se enfrentam neste sábado (22), às 19h, no Independência, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.