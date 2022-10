Varela - Marcelo Cortes / Flamengo

VarelaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/10/2022 18:12 | Atualizado 23/10/2022 18:13

O Flamengo não poderá contar com Varela na final da Libertadores da América contra o Athletico-PR, no sábado, em Guayaquil. O lateral direito sofreu desconforto muscular na coxa esquerda e realizou exames médicos, que constataram uma lesão 'complicada' no local, segundo apurou a reportagem. A expectativa é que o jogador fique, pelo menos, duas semanas se recuperando da contusão.

Oficialmente o Flamengo ainda não se manifestou sobre a lesão de Varela e, no último sábado, apenas comunicou que o jogador "sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e não foi relacionado para pegar o América-MG".

Por outro lado, Pulgar, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerda, será relacionado para pegar o Santos, na terça-feira, pelo Brasileirão, e se torna "reforço caseiro" para a decisão da Libertadores.