Vidal em ação contra o CorinthiansMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/10/2022 19:36 | Atualizado 23/10/2022 19:37

Embora tenha esse risco, a comissão técnica de Dorival Junior e o Departamento Médico do Flamengo farão uma "força-tarefa" para fazer com que Vidal seja, ao menos, relacionado para o duelo de sábado, em Guayaquil. Viajar com a delegação, ele vai, é claro, mas o treinador ainda não recebeu a certeza de que poderá contar com o volante, que atuou na final contra o Corinthians na base do sacrífico, pois Pulgar (que estava machucado e não estava inscrito) e João Gomes, suspenso, não podiam entrar em campo.

O Flamengo mantém as condições de Vidal em sigilo e nem sequer divulgou se o volante recebeu alta ou não do hospital em que fez o procedimento no local. O jogador, para pessoas próximas, disse que vai para o jogo nem que que "seja com uma perna só". A única certeza é que se o chileno, de fato, for relacionado, não estará 100% da sua forma física.

Registro do problema no tornozelo de Vidal. O volante do Flamengo passará por uma drenagem no local para poder fazer tratamento e ficar à disposição para a final da Libertadores. pic.twitter.com/mVLogGg7ps — Venê Casagrande (@venecasagrande) October 21, 2022

Por outro lado, Pulgar, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerda, treinou neste domingo com os jogadores que não foram relacionados para pegar o América-MG. Então, a tendência é que seja relacionado para pegar o Santos, na terça-feira, pelo Brasileirão, e se torna "reforço caseiro" para a decisão da Libertadores.