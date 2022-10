Dorival Júnior - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Dorival JúniorMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 24/10/2022 14:01 | Atualizado 24/10/2022 14:02

Rio - O duelo entre Flamengo e Santos, nesta terça-feira (25), será o último compromisso do Rubro-Negro antes da final da Libertadores, contra o Athletico-PR. Para manter o ritmo de jogo dos seus atletas, mas, ao mesmo tempo, poupar os mais desgastados, o técnico Dorival Júnior pretende escalar uma equipe mista para enfrentar o Peixe.

Com isto, o Flamengo deve ir a campo da seguinte forma: Santos, Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Victor Hugo e Éverton Ribeiro; Marinho, Everton Cebolinha e Pedro.

Para a partida, Dorival Júnior não poderá contar com quatro jogadores que estão no Departamento Médico: Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Guillermo Varela e Arturo Vidal. Este último, é o único que possui chances de entrar em campo, mesmo que no sacrifício, na decisão da Libertadores.

Flamengo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h45, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.