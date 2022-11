Caio Vitor com a camisa do Voltaço - Divulgação Volta Redonda

Caio Vitor com a camisa do VoltaçoDivulgação Volta Redonda

Publicado 08/11/2022 11:22

O Botafogo ainda busca uma vaga na Libertadores da América em 2023, mas, antes mesmo de o Brasileirão chegar ao fim, a diretoria está firma no mercado em busca de reforços. Depois de assinar um pré-contato com Marlon Freitas, que atuou pelo Atlético-GO em 2022, o Alvinegro sacramentou a segunda contratação para o próximo ano. Trata-se de Caio Vitor, do Volta Redonda.

O atacante de 22 anos assinará, nesta terça-feira o contrato de empréstimo com o Botafogo válido até dezembro de 2024. Além disso, ficou acordado uma opção de compra avaliada em R$ 2 milhões por 70% dos direitos econômicos.

As tratativas não foram fáceis porque o Botafogo queria opção de compra de 80%, mas o Voltaço, dono de 100% do atleta, bateu o pé e afirmou nas reuniões que só aceitaria o negócio se a opção fosse de 70%, pois queria manter, pelo menos, 30% do jogador caso o Alvinegro exerça a opção ao término do empréstimo. Um almoço nesta terça-feira fi marcado para que Caio assine o compromisso com o Botafogo.

Caio Vitor é cria das categorias de base do Volta Redonda, mas, em 2019, chegou a ser emprestado ao Fluminense, clube que defendeu o Sub-20 e o Sub-23. Depois da passagem pelo Tricolor, ele retornou ao Voltaço e se destacou em 2021 e 2022. Neste ano, inclusive, marcou 11 gols em 50 jogos, além de ter dado uma assistência.