Léo Matos no treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 14/11/2022 19:00 | Atualizado 14/11/2022 21:01

O Vasco, através do diretor Paulo Bracks, fará uma grande reformulação no elenco para a disputa da próxima temporada. Alguns ficarão e muitos darão adeus. Um dos jogadores que não ficará para 2023 é Léo Matos, quem está no clube desde 2020. Porém, o experiente atleta pode ter a oportunidade de permanecer no Cruzmaltino, mas para exercer uma função fora das quatro linhas.

Ciente que Léo Matos tem o desejo de se tornar um "manager" depois que pendurar as chuteiras, Paulo Bracks convidou o lateral para fazer um estágio no Vasco/SAF em 2023, caso o jogador decida se aposentar nesta reta final de 2022.

Léo Matos é um jogador que, mesmo atuando em alto nível, sempre se preocupou com a vida depois que parasse de atuar. Inclusive, o lateral acumula uma série de cursos na CBF e planeja continuar trabalhando no futebol como uma espécie de diretor depois que decidir se aposentar.



Paulo Bracks entende que Léo Matos tem perfil e potencial para se tornar um grande diretor de futebol no futuro e, por isso, fez o convite ao jogador. Além de colecionar cursos profissionalizantes na CBF, o jogador domina línguas estrangeiras, é bem articulado e tem facilidade ao se relacionar com outros jogadores, conhecendo bem os bastidores dos clubes.

Desde que chegou ao Vasco, Paulo Bracks logo percebeu que Léo Matos tem boas características para seguir no futebol, atuando de maneira interna, algo parecido ao que o ex-zagueiro Juan faz atualmente no Flamengo, sendo um Gerente Técnico.

Inclusive, Léo Matos tem tanto conhecimento "dos bastidores do futebol" que foi ele mesmo quem fechou contratos no exterior quando trocou de clube. Ou seja, o jogador não precisou de empresário e/ou intermediário para fechar os acordos. Apenas em 2020, ao se transferir para o Vasco, recorreu a Edu Alves, do escritório de Márcio Bittencourt, renomado agente brasileiro, para sacramentar a ida ao Cruzmaltino.

Léo Matos tirou alguns dias para viajar com familiares enquanto pensa qual decisão tomar para se reunir com Paulo Bracks. Como já sabe que não terá o contrato renovado para continuar no Vasco, o lateral, caso opte por jogar por mais uma temporada, terá que buscar um novo clube, o que pesa na decisão, pois teria que ficar, novamente, longe da família, que reside no Rio de Janeiro.

Com 36 anos, Léo Matos começou no Sub-17 do Flamengo, em 2002, passou pelo Marseille, da França, Paraná, Tombense, Vila Nova, Figueirense, ficou cinco temporadas no Chornomorets, da Ucrânia, dois anos no Dnipro, também da Ucrânia, cinco anos de Paok, da Grécia, e agora completou três temporadas no Vasco.

Na Grécia, inclusive, Léo Matos é visto como ídolo no Paok. Por lá, além de ser titular absoluto, ainda ganhou fama de artilheiro, marcando 26 gols durante a passagem pelo clube grego.