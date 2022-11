Vidal - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 11/11/2022 18:45

O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Avaí, neste sábado, às 16h, no Maracanã, em partida que marcará a despedida do elenco da temporada 2022 e do adeus de Diego Ribas e Diego Alves do clube, pois ambos não renovarão.

Para este duelo, Dorival Junior precisará "improvisar" no meio de campo. Sem Arrascaeta e Victor Hugo, Vidal será adiantado e atuará como meia armador. O uruguaio, titular da posição, já se apresentou à Seleção para se preparar para a Copa do Mundo e o garoto reforçará o Sub-20, neste sábado, na final da Copa do Brasil da categoria (Mateusão e Matheus França também vão atuar pelo Sub-20).

Gabigol, que não jogou nenhuma partida depois da fnal da Libertadores, vai atuar como titular. Léo Pereira e David Luiz também voltarão à equipe. Então, o provável Flamengo é: Diego Alves, Rodinei, Léo Pereira, David Luiz, Ayrton Lucas, Diego, João Gomes, Vidal, Everton Cebolinha, Marinho e Gabigol.