Registro de torcedores reclamando por não conseguir embarcar para Guayaquil - Reprodução

Publicado 14/11/2022 21:19

A empresa Outsiders Tour, que foi patrocinadora do Flamengo por menos de uma semana e que vendeu pacotes de viagem para torcedores viajarem a Guayaquil e assistirem à final da Libertadores, está tentando fazer acordos com os rubro-negros que tiveram problema para embarcar.

Uma advogada, em contato com a reportagem e que pediu para não ser identificada, disse que está representando quatro clientes que até conseguiram viajar, mas depois de muito transtorno e 24 horas após o combinado. Ainda de acordo com a advogada, a empresa, através de um dos seus sócios, o Fernando, ofereceu acordo, de maneira, extrajudicial, para evitar processos na Justiça.

"A nossa proposta de acordo seria R$ 1.200,00 por pessoa ou 50% de desconto no pacote do Mundial de Clubes. O pacote do Mundial de Clubes seria: aéreo, seis noites de hospedagem e ingresso".

A proposta feita pela Outsiders Tour não foi aceita pelos clientes representados pela advogada, que entrarão na com ação judicial em breve contra a empresa. A reportagem entrou em contato com Fernando, sócio da empresa, mas até o momento não obteve resposta.

A Outsider Tour ganhou notoriedade após centenas de torcedores do Flamengo que adquiriram pacote com a empresa para assistir À decisão da Libertadores, em Guayaquil, enfrentarem dificuldades para embarcar ou até mesmo ficar sem viajar, como relatou esta Coluna à época.

O Flamengo, que três dias antes havia divulgado que a empresa era a nova patrocinadora do clube, rescindiu o contrato com a Outsiders Tour por conta dos danos causados aos rubro-negros.