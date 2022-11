Diretoria do Flamengo tenta a compra de Ayrton Lucas - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 16/11/2022 14:46

Rio - Emprestado ao Flamengo até o final deste ano, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas pode estar mais perto de ser comprado em definitivo. A Coluna do Venê apurou que, neste semana, a diretoria do Rubro-Negro enviou uma proposta ao Spartak Moscou, da Rússia, de 6.5 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões, na cotação atual), para adquirir o jogador de 25 anos.

No contrato de empréstimo, o Flamengo teria a opção de garantir a compra de Ayrton Lucas pelo valor fixo de 9 milhões de euros (R$ 49 milhões). No entanto, a diretoria deseja adquirir o jogador por um preço inferior ao estabelecido no atual vínculo.

Ayrton Lucas possui contrato com o Spartak Moscou até junho de 2026. O jogador chegou ao Flamengo em março, para assumir a vaga de Renê, que deixou o Rubro-Negro pouco tempo após a chegada do atual camisa seis.

Principal responsável pela expulsão de Pedro Henrique, do Athletico-PR, na final da Libertadores, Ayrton Lucas disputou 41 partidas desde que chegou ao Flamengo, marcando dois gols e dando seis assistências para seus companheiros. Caso permaneça no Rubro-Negro, a tendência é de que o jogador esteja próximo de brigar por uma vaga na equipe titular com Filipe Luís.