Ángelo Preciado está no radar do Flamengo, segundo Luís RobertoRaul ARBOLEDA / AFP

Publicado 21/11/2022 14:39 | Atualizado 21/11/2022 14:42

Rio - Um dos destaques da seleção equatoriana na vitória sobre o Catar, na partida de abertura da Copa do Mundo, o lateral-direito Ángelo Preciado pode estar na mira de um clube brasileiro. Pelo menos é o que garante o narrador Luís Roberto da Globo, que, durante a transmissão de Senegal x Holanda, afirmou que o jogador estaria no radar do Flamengo.

“Rolam notícias de que o Flamengo estaria interessado na contratação do lateral-direito Preciado, do Equador e do Genk, da Bélgica", disse Luís Roberto.

No fim de 2020, Ángelo Preciado chegou a abrir conversas com o Flamengo. No entanto, as negociações não caminharam como o planejado, e o jogador de 24 anosd acabou optando por se transferir para o Genk, da Bélgica, para ter a oportunidade de jogar na Europa.

Cria da base do América de Quito, o jogador se transferiu para o Independiente Del Valle em 2015, onde ficou até o final de 2020. Na última temporada, o lateral-direito disputou 31 jogos, não marcou gols e deu cinco assistências para seus companheiros.