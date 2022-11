Olivinha completou 500 jogos com a camisa do Flamengo - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 21/11/2022 18:12

Rio - O último fim de semana ficou marcado na história do Olivinha. O ala-pivô completou 500 jogos pelo Flamengo no NBB e fez questão de se declarar ao clube após alcançar esta marca histórica.



"Esse jogo 500 foi como se fosse o jogo número um. A vontade, a disposição e a raça que coloco dentro de quadra são as mesmas. Venho todos os dias aqui pensando que é o meu primeiro jogo pelo Flamengo, que eu tenho uma torcida que está me apoiando do início ao final do jogo. Eu tento representar eles da melhor maneira possível, e hoje foi mais um jogo que deu tudo certo para gente. Saímos daqui com a vitória e eu pude ter alguns lances dos que eu mais gosto de fazer dentro da quadra, que é tentar salvar as bolas quase que impossíveis", declarou Olivinha, após Flamengo vencer o Caxias por 80 a 69 no Maracanãzinho:

"Eu estou ficando velho para caramba já. Mas, para mim, foi bastante especial, sem dúvida nenhuma, esse jogo 500. Principalmente, por ser com a camisa do Flamengo, que é o clube do meu coração. Já falei isso para todo mundo e vou repetir isso sempre pela história que eu venho construindo aqui. Poder realizar o jogo 500 dentro da minha casa, na frente da torcida e sair daqui com uma vitória foi bastante especial. Fui homenageado com uma camisa número 500, grande, que eu vou ter que arrumar um espaço dentro de casa", completou.

Por conta da marca histórica, o jogador vem recebendo diversas homenagens nas redes sociais. Pelo Flamengo, Olivinha é bicampeão Mundial, bicampeão da América, hexacampeão do NBB, bicampeão do Super 8 e decacampeão estadual.