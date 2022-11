Diego Alves se despediu do Flamengo na última rodada do Brasileirão 2022 - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 21/11/2022 13:28

Rio - O goleiro Diego Alves, ex-Flamengo, não defenderá o Grêmio em 2023. As negociações, que estavam avançadas nos últimos dias, foram encerradas pela diretoria do clube gaúcho após discordâncias contratuais na reta final das tratativas. A informação é do site "Torcedores.com".

Alberto Guerra, presidente do Grêmio, teria se incomodado com a postura de Diego Alves, que exigiu alterações em termos de produtividade após o acordo ter sido fechado na última semana.

O clube gaúcho passa por um processo de reformulação de seu elenco após conquistar o acesso à Série A do Brasileirão com boa campanha na segunda divisão. A ideia é fazer contratações pontuais e recolocar o Grêmio na prateleira de protagonistas.

O nome de Diego Alves foi aceito e bem recomendado pela comissão técnica, que é comandada pelo também ex-Flamengo Renato Portaluppi. Com o término das negociações, o goleiro seguirá em preparação no fim do ano enquanto tem sondagens de clubes do Oriente Médio.