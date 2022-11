Luciano Hang anunciou o fim da parceria da Havan com o Flamengo - Divulgação

Luciano Hang anunciou o fim da parceria da Havan com o FlamengoDivulgação

Publicado 22/11/2022 15:09

Rio - A Havan anunciou, nesta terça-feira (22), que não irá renovar seu contrato com o Flamengo para 2023. Em nota oficial, a empresa de Luciano Hang informou que o atual cenário do país é o motivo que fez com que os contratos não fossem extendidos. Além do clube da Gávea, Athletico-PR, Brusque e Cascavel também terão seus vínculos válidos apenas até o fim deste ano.

A nota divulgada pela empresa fala, em específico, sobre o fim da parceria com o Brusque, mas destaca também encerrar os vínculos com os demais clubes esportivos. Além das quatro equipes de futebol, a Havan ainda patrocinava dois times de vôlei: Osasco Voleibol Clube e Abel Moda Vôlei.

No Flamengo, a Havan, do setor do ramo varejista, estampava as mangas das camisas de treino e de jogo, além dos backdrops de coletivas de imprensa e zona mistas. Com a lacuna aberta, a diretoria do Rubro-Negro aguarda propostas de novas empresas para assumir o local.

Confira a nota oficial da Havan sobre o fim da parceria com os clubes de futebol:

Por conta do momento econômico e político que o Brasil vive, a Havan está revendo todos os seus investimentos para o próximo ano. Com isso, informa que não renovará o patrocínio do Brusque Futebol Clube para 2023, bem como com outros times esportivos. O contrato com o Brusque segue vigente até o final, com encerramento em 31 de dezembro de 2022.



A Havan tem muito orgulho em ter participado da trajetória do Brusque FC nestes últimos 25 anos. A empresa acompanhou o time em todos os momentos, vibrou a cada conquista e esteve junto também em todas as derrotas.



Para a Havan, é uma grande alegria saber que ajudou o clube a conquistar renome nacional e a participar de grandes disputas, levando o nome da cidade para todo o Brasil. Apenas nos últimos cinco anos, a empresa investiu mais de R$ 14 milhões entre patrocínios e outros investimentos no Brusque, como o gramado do campo do Estádio Augusto Bauer, adequação das arquibancadas, reformas de vestiário, iluminação, banheiros e contratação de jogador.