Presidente Rodolfo Landim quer reforçar o Flamengo para disputar o Mundial - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Presidente Rodolfo Landim quer reforçar o Flamengo para disputar o MundialGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 22/11/2022 12:35

Rio - O Flamengo vai se reforçar para o Mundial de Clubes, que será disputado em fevereiro de 2023. Além de querer o retorno do meia Gerson , atualmente no Olympique de Marselha, o Rubro-Negro busca por mais um jogador para a posição. O nome em pauta é de Claudinho, do Zenit. As informações são do "GE".

Na mira de um meia ofensivo que atue mais centralizado e de outro que jogue pelas pontas, o Flamengo já tem negociações encaminhadas com Gerson. Apesar de haver divergências de valores com o time francês, o clube carioca e o staff do jogador estão otimistas por um desfecho positivo.

Outro nome, Claudinho já é monitorado pelo Flamengo desde que jogava pelo Red Bull Bragantino. Atualmente no futebol russo, o meia faz uma boa temporada. Em 18 jogos pelo Zenit, ele marcou três gols e deu sete assistências. Além disso, é sabido da dificuldade do possível negócio, também porque ele renovou contrato, em julho, até 2027.

Claudinho é um dos destaques do Zenit, da Rússia Foto: Divulgação/Zenit

Quanto as renovações do zagueiro David Luiz e do treinador Dorival Júnior, elas ainda estão paradas. Mesmo assim, há otimismo de que os dois ficarão no clube.

Ayrton Lucas é outro que está perto de carimbar sua permanência. O clube russo detentor de seus direitos econômicos, o Spartak Moscou, gostou da proposta rubro-negra de 6,5 milhões de euros (R$ 35,6 milhões) pela contratação em definitivo do defensor por quatro temporadas caso metas sejam atingidas.