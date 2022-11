Fora da Copa do Mundo, Gabigol segue curtindo férias após temporada pelo Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Fora da Copa do Mundo, Gabigol segue curtindo férias após temporada pelo FlamengoMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 22/11/2022 16:40

Após o fim da temporada vitoriosa com o Flamengo e fora da Copa do Mundo, Gabigol está curtindo suas férias. Na segunda-feira (21), ele visitou a batalha de rap chamada de 'Batalha da Aldeia', em Barueri, no interior de São Paulo. O atacante ainda fez uma doação generosa ao vencedor do evento.

Quem ganhou a batalha em Barueri foi o rapper Big Mike, também conhecido como 'Bigão', que levou para casa R$ 1 mil da organização do evento e mais R$ 5 mil de Gabigol.



A relação do atacante do Flamengo com o mundo do rap é antiga. Amigo próximo de muitos cantores, ele também já se aventurou como rapper com o nome artístico de 'Lil Gabi'. A canção "Sei Lá", parceria do jogador com Papatinho e Choji, conta com mais de 32 milhões de plays no Spotify.

Novo número na camisa de Gabigol

Na próxima temporada, Gabigol vestirá a camisa 10 do Flamengo. O número pertencia a Diego Ribas, que se aposentou recentemente. Antes de aceitar a mudança, o atacante disse que pediria autorização a Zico, grande ídolo da história do clube.