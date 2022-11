Jorge Jesus comandou o Flamengo no ano mágico de 2019 - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 23/11/2022 16:38

Rio - O dia 23 de novembro de 2019 ficou marcado na memória dos torcedores do Flamengo por conta do título da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, três anos após a conquista, o técnico Jorge Jesus relembrou o duelo com o River Plate em seu perfil no Instagram.

"Faz hoje três anos (de) um dia que eu nunca irei esquecer na minha carreira. Final da Libertadores. Flamengo x River Plate. 23/11/2019", publicou o treinador português.

Jorge Jesus publicou o vídeo do segundo gol do Gabigol contra o River Plate, em 2019 Reprodução/Instagram @JorgeJesus

Um dos maiores técnicos da história do Flamengo, o "Mister" Jorge Jesus já demonstrou, em diversas oportunidades, o carinho pelo tempo em que comandou o clube carioca. Atualmente, o português é o treinador do Fenerbahçe, da Turquia, e trabalha junto a Willian Arão e Gustavo Henrique, ex-jogadores do Flamengo.