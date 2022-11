Rodolfo Landim - Gilvan de Souza / Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/11/2022 13:10

Rio - Com contrato até o fim de 2022 e futuro incerto no Flamengo, o lateral-direito Rodinei poderá atuar pelo Grêmio na próxima temporada. Em entrevista à "Rádio Guanaíba" na última terça-feira, o diretor de futebol do clube gaúcho, Antônio Brum admitiu o interesse no jogador.

Dono da cobrança de pênalti que deu o título da Copa do Brasil ao Flamengo, além de ter vencido a Libertadores, Rodinei fez uma boa temporada pelo clube em 2022. Apesar disso, a tendência é que ele esteja de saída.

Com isso, o lateral-direito entrou no radar do Grêmio, que precisa de reforço na posição: "É uma carência no clube. Está na pauta sim", disse Antônio.

O Grêmio, que voltará à Série A em 2023, corre para contratar laterais para seu elenco. Isso porque todos os jogadores do clube que atuam nessa posição estão em fim de vínculo.