Cristiano Ronaldo está na mira do Flamengo - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo está na mira do FlamengoPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 23/11/2022 19:30

Rio - Após deixar o Manchester United, o atacante Cristiano Ronaldo entrou no radar de muitos clubes, incluindo o Flamengo. A diretoria rubro-negra fez consultas às empresas que patrocinam o departamento de futebol para tentar formalizar uma proposta para a contratação do craque português. A informação foi publicada no site da revista 'Veja'.

Embora haja o interesse, o Flamengo ainda não fez proposta para o estafe do jogador de 37 anos. No entanto, segundo a 'Veja', o clube se mantém firme na intenção de tentar contratar CR7 por três meses, visando a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Enquanto aguarda para definir seu futuro, Cristiano Ronaldo segue focado na Copa do Mundo. A seleção de Portugal estreará no Mundial nesta quinta-feira (24), no duelo com Gana, às 13h (de Brasília), no Estádio Ras Abu Aboud.