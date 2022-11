Gerson dificilmente retornará ao Flamengo na próxima janela de transferências - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 23/11/2022 18:16 | Atualizado 23/11/2022 19:38

Rio - Mesmo com desejo mútuo, a chance de Gerson voltar ao Flamengo, neste momento, é praticamente nula. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, se reuniu com representantes do Olympique de Marselha, na manhã desta quarta (23), e as partes não conseguiram chegar a um acordo pela transferência. A informação foi publicada primeiramente pelo 'GE' e confirmada pelo DIA.

O principal entrave nas negociações foi a divergência nos valores. A diretoria do clube francês se manteve firme e não aceitou a proposta do Flamengo, que solicitou entre 50% e 60% dos direitos do volante. Além disso, o Olympique desejava receber cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 111 milhões) para liberar o Coringa, valor maior do que o proposto pelo Rubro-Negro.

Embora ainda não tenha desistido de vez, a diretoria do Flamengo entende ser uma situação praticamente impossível de ser resolvida. Apenas uma mudança de postura por parte dos franceses pode fazer com que o volante de 25 anos retorne ao Rubro-Negro. Entre o estafe de Gerson e o Flamengo, um acordo verbal chegou a ser estabelecido com um contrato de cinco anos, com salários e metas estabelecidas.

A princípio, Gerson irá se reapresentar na França no dia 30. O jogador segue aproveitando seus últimos momentos de férias no Brasil.

*Estagiário sob supervisão de Lucas Felbinger