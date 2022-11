Bruno Henrique sofreu grave lesão - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/11/2022 10:32

Rio - Destaque do Flamengo nos títulos conquistados em 2019 e 2020, o atacante Bruno Henrique não pode estar presente nas conquistas de 2022. Com uma lesão ligamentar no joelho direito, o jogador, de 31 anos, entrou em campo pela última vez em junho. A fim de acelerar seu retorno aos gramados, o atacante abriu mão das suas férias da atual temporada. As informações são do portal "UOL".

A lesão de Bruno Henrique é considerada gravíssima, mesmo em um quadro tão deligado como lesão ligamentar de joelho. Como a contusão foi multiligamentar, o prazo de retorno aos gramados é de 11 a 12 meses, quase o dobro de uma lesão no ligamento cruzado anterior.

No entanto, bastante empenhado em retornar, o atacante vem evoluindo em seu tratamento. Bruno Henrique já não usa mais muletas, acompanhou a delegação em Guayaquil, no mês passado, quando o Flamengo sagrou-se tricampeão da Libertadores. E participou da comemoração no trio elétrico no centro do Rio.