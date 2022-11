Vitor pereira deixou o Corinthians no dia 13 de novembro - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 25/11/2022 16:08

Rio - Após deixar o Corinthians com a justificativa de ter problemas familiares, o técnico português Vitor Pereira pode voltar a treinar um clube brasileiro em breve. Isto porque, segundo o jornal Record, de Portugal, o treinador está negociando com o Flamengo para 2023, para substituir Dorival Júnior, que está cotado para assumir o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo.

Vitor Pereira deixou o clube paulista no dia 13 de novembro. Em seu discurso de despedida, o treinador destacou um problema de saúde da sua sogra.

"Sinto-me muito triste, queria muito continuar este projeto mas não tenho hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Vou para casa, tenho de ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está a viver na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Queria ficar aqui, mas não posso. O dia a dia do Corinthians é de tranquilidade. Toda a gente me apoiou, grande amizade com o presidente. Nunca tive problemas, de vez em quando inventam coisas mas nunca tive problemas. É muito fácil liderar este plantel, muito fácil", disse, na época, em entrevista à ESPN.

Tite, atual treinador da Canarinho, já afirmou que se desligará do seu atual cargo após o término da Copa do Mundo do Catar. Sabendo da possibilidade da saída de Dorival, o Flamengo começa a sondar outros treinadores, especialmente por conta da proximidade com o Mundial de Clubes da Fifa, que deve ser disputado entre fevereiro e março de 2023.