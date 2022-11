Dorival - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/11/2022 13:22

Rio - A decisão do Flamengo de não renovar com Dorival Júnior e posteriormente acertar a contratação de Vitor Pereira, ex-treinador do Corinthians, surpreendeu a todos. A escolha do clube carioca dividiu opiniões entre os torcedores do Rubro-Negro nas redes sociais. Alguns criticaram a opção de não manter o treinador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e outros elogiaram a contratação do português.

Dorival Júnior, de 60 anos, chegou ao Flamengo no meio da temporada e comandou uma volta por cima do Rubro-Negro, que terminou o ano com o título da Copa do Brasil e da Libertadores. As partes negociavam a renovação, porém, não houve acerto.

Com isso, Dorival encerrou a sua terceira passagem pelo Flamengo. Ele dirigiu o clube carioca 43 jogos, 26 vitórias, oito empates e nove derrotas, com 66.7% de aproveitamento. Vitor Pereira, de 54 anos, já defendeu clubes importantes do futebol europeu como Porto, Olympiacos e Fenerbahçe.

Em 2022, o comandante dirigiu o Corinthians. Foram 64 partidas, com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. Aproveitamento de pouco mais de 51%. O português foi vice-campeão da Copa do Brasil e levou o Timão a quarta posição no Brasileiro.

Vamos fingir que o Dorival Júnior ia recusar a seleção pra continuar no Flamengo, vamos também acreditar que o Papai Noel esse ano vai trazer muitos presentes. https://t.co/HdC58m7sLn — CAMPEÃO DA LIBERTADORES E COPA DO BRASIL 2022 ᶜʳᶠ (@FlamengaoCRF) November 26, 2022

Flamengo fez certo, Dorival júnior não foi bem, Flamengo foi campeão com sorte e qualidade do grupo, quase perdeu os 2 títulos, esse Chico Garcia é de são Paulo e tá com dor cotuvelo. Vp é um bom treinador. Esse cara vai ganhar o grupo. https://t.co/tf90j5ZcUV — Adalberto Rezende Tri libertadores (@AdalbertoRezen2) November 26, 2022

O que o Flamengo fez com Dorival Júnior é um absurdo. É inaceitável. Beira a falta de caráter não valorizar um treinador que mudou totalmente um time, venceu dois títulos por mérito e ainda negociar com um técnico que perdeu o título...para ele! E se "hablase"? Bizarro. Ridículo. — Guto Berg (@Bergcrespo) November 26, 2022

Rapaz que sacanagem fizeram com o Dorival júnior hein?? O cara pegou o flamengo todo bagunçado, talvez do jeito que o Flamengo estava não conseguiria ganhar nada em 2022, daí Dorival júnior chega organizou tudo e foram campeões de dois torneios importantes. — Josias Martins (@JosiasM74263964) November 26, 2022

Minha opção número 1 era o Dorival, claro. Mas até que achei uma boa escolha partirem pro Vitor Pereira, achei bom o trabalho dele esse ano no Corinthians. A ver — João Recio 8-3-1 (@JoaoRecio) November 26, 2022

Ninguém em sã consciência é a favor do Vitor Pereira no Flamengo, plmds — franklyn (@franklynps1) November 26, 2022

vem ser feliz no flamengo Vitor Pereira — ネイサン. (@jokersizzl) November 26, 2022