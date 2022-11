Gabigol, Dorival Júnior e Arrascaeta durante treino do Flamengo em 2022 - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/11/2022 11:08

Com o fim da terceira passagem de Dorival Júnior pelo Flamengo, os jogadores do elenco rubro-negro se manifestaram nas redes sociais e exaltaram o treinador. Um deles foi Arrascaeta, que mesmo no Catar, onde disputa a Copa do Mundo pelo Uruguai, fez questão de enviar uma mensagem.



"Sem mais palavras. Obrigado, professor Dorival por esses meses de trabalhos e ensinamentos. Todo sucesso nos próximos desafios", escreveu no Twitter, colocando fotos dele com Dorival.



Sem mais palavras obrigado profesor Dorival por esses meses de trabalhos e ensinamentos todo sucesso nos próximos desafios. pic.twitter.com/ctzLnV7eI8 — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) November 26, 2022

Entre os outros jogadores que se manifestaram, David Luiz fez questão de exaltar o treinador.



"Você é mais do que especial, professor. Obrigado por tudo. Você tem o meu respeito e está no meu coração", postou no Instagram.



Após descobrir que a diretoria do Rubro-Negro iniciou negociações com o português Vitor Pereira, Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil deste ano, imediatamente comunicou que qualquer chance de renovação está descartada.



Ele é uma das opções da CBF para substituir o técnico Tite na seleção brasileira após a Copa do Mundo.