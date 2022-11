Vítor Pereira pode ter que esperar mais para acertar com o Flamengo - Rodrigo Coca/Ag Corinthians

Publicado 28/11/2022 11:57

Rio - Alinhado com o Flamengo por um acerto, o técnico Vítor Pereira ainda tem questões a serem resolvidas com seu antigo clube. As conversas acontecem em meio ao vínculo contratual do treinador e de sua comissão técnica com o Corinthians até 31 de dezembro. Por isso, é possível que o Rubro-Negro retarde a negociação. As informações são do portal "Meu Timão".

As obrigações financeiras do Corinthians são equivalentes aos meses de novembro e dezembro, que serão quitados nos inícios de dezembro e janeiro. Com isso, o clube desembolsará cerca de R$ 6 milhões com os seis profissionais, uma vez que a comissão técnica recebia cerca de R$ 3 milhões ao mês, valor que inclui salário, auxílio moradia, impostos, etc.

O cenário, portanto, pode atrasar a negociação entre Vítor Pereira e Flamengo. Além disso, caso o Rubro-Negro anuncie o treinador sob contrato com o Alvinegro, existe a possibilidade de acusação de aliciamento na Justiça, uma vez que o acerto aconteceria com o português sob contrato com outro clube.