Fenerbahçe de Jorge Jesus demonstrou interesse em lateral do Flamengo - OZAN KOSE / AFP

Publicado 28/11/2022 19:47

Rio - Após contratar Gustavo Henrique e Willian Arão, o Fenerbahçe, da Turquia, pode contratar outro jogador do Flamengo em breve. Isto porque, segundo diversos veículos de imprensa turca, o lateral-direito Matheuzinho entrou no radar da equipe comandada por Jorge Jesus, e pode ser negociado pelo Rubro-Negro.

Matheuzinho está na mira do Fenerbahçe, da Turquia Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Ainda segundo os veículos turcos, o Fenerbahçe estaria disposto a pagar cerca de 2.7 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões, na cotação atual), para contratar o lateral-direito de 22 anos.

Com a eminente saída de Rodinei, Matheuzinho se torna uma das principais opções na lateral-direita do Flamengo, ao lado de Varela. A diretoria do Rubro-Negro, no entanto, só deve negociar algum jogador após finalizar o acordo com o novo treinador da equipe.

Cria da base do Londrina, Matheuzinho chegou ao Flamengo no começo de 2019, para compor a equipe sub-20 do Rubro-Negro. O jogador começou a se destacar na base, e rapidamente subiu ao profissional, e chegou a ser titular com o técnico Paulo Sousa. Com a chegada de Dorival Júnior, o jovem acabou perdendo um pouco de espaço. Nesta temporada, o camisa 34 disputou 47 jogos, marcou dois gols e deu cinco assistências para seus companheiros.